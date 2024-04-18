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Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Toplamda 10 Gram Hint Keneviri Bulundu
Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Güzelyurt Polisinden Uyuşturucu Operasyonu: İki Ayrı Olayda Toplamda 10 Gram Hint Keneviri Ele Geçirildi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri, son operasyonlarında kanunsuz uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik önemli adımlar attı. İki ayrı olayda, toplamda 10 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

İlk olayda, 17 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00 sıralarında Manisa Bulvarı üzerinde gerçekleşen kontrolde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan sürücü A.M.E.F.(E-22) ve yolcu S.A.M.(E-21) üzerinde şüpheli hareketler tespit edildi. Yapılan aramada, araç içinde ve şahısların üzerinde toplam 5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulundu. İlgili şahıslar tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

İkinci olay ise aynı gün saat 16:00 sıralarında Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri devriye esnasında meçhul bir sürücünün polis aracını gördüğü anda dışarıya bir naylon poşet atıp hızla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Yapılan kontrolde, atılan naylon poşet içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. İleri soruşturma sonucunda, olaya karışan araç sürücüsü İ.K.(E-20) tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

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