Güzelyurt’ta araç yangını

15.06.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Lisani Ahmet Sokak’ta bir apartmanın araç park yerinde, park halinde bulunan Ömer ORHAN’ın kullanımındaki HV 757 plakalı salon araçta, araç sahibi tarafından araçta tamir yapıldığı sırada akü uzatma kablosundan atılan kıvılcımlardan dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın arka koltukları, iç ve tavan döşemesi, benzin deposu ve hortumları, arka bagaj ve üst boyası yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise

tüm camları patlamıştır.

Soruşturma devam etmektedir.