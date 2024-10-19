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Güzelyurt’ta 65 Yaşındaki Niyazi Akşit Yaşamını Yitirdi

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Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Güzelyurt’ta 65 Yaşındaki Niyazi Akşit Yaşamını Yitirdi
Güzelyurt’ta 65 Yaşındaki Niyazi Akşit Yaşamını Yitirdi

18 Ekim 2024 tarihinde, saat 19:00 civarında Güzelyurt'ta meydana gelen üzücü olayda, 65 yaşındaki Niyazi Akşit, ikametgahının bahçesinde sandalyede oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Akşit'in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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