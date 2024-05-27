Güzelyurt’ta Trafik Kazası: İki Yaralı, Bir Tutuklama

Güzelyurt'ta Trafik Kazası: Yaralılar ve Tutuklama
26 Mayıs 2024 tarihinde saat 22:00 sularında Güzelyurt'un Kutlu Adalı Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, büyük endişeye neden oldu. Ufukcan Ozman (26 yaşında), yönetimindeki EV 151 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan hurma ağacına çarptı.
Kaza sonucunda araçta bulunan yolcular Mustafa Çalışır (22 yaşında) ve Nail Bayındır (19 yaşında) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hemen Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Çalışır acil serviste tedavi altına alınırken, Nail Bayındır ise boyun kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.
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