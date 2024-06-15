  • BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Gemikonağı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

» »
Gemikonağı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gemikonağı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gemikonağında, Ecevit Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza 22 yaşındaki Mehmet Eren Erdoğan'ın, 143 mlgr alkollü içki etkisi altında ve aşırı süratle kullandığı EP 049 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak kaldırımda oturan 26 yaşındaki Naveed Akbar ve 22 yaşındaki Sajidullah Khan'a çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç, bir aydınlatma direğine çarpıp 3,40 metre yükseklikten denize düştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan Naveed Akbar, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir ile bank üzerinde oturan Sajidullah Khan, Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Mehmet Eren Erdoğan ve Aysu Demir taburcu olurken, Sajidullah Khan ise müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan tutuklanmış olup, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

448399229_984519757006996_6228521566905927505_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 68 yaşında ikametgahında ölü bulundu!13 Nisan 2024 Cumartesi 10:12
  • Yaşlı bakım evinde vefat etmişti!12 Nisan 2024 Cuma 10:33
  • Mevlevi’de havan atışları yapılıyor02 Nisan 2024 Salı 08:53
  • Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü: Omorfo’ya Şiddet Önleme Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Açılsın!08 Mart 2024 Cuma 16:19
  • Zehra Arpalıklı hayatını kaybetti08 Mart 2024 Cuma 09:10
  • Güzelyurt Belediyesi’ne ‘Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ protestosu!02 Mart 2024 Cumartesi 08:49
  • Güzelyurt’ta Kızılyürek’e yoğun ilgi27 Şubat 2024 Salı 09:57
  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği'ne arazi tahsis edildi25 Şubat 2024 Pazar 18:11
  • Güzelyurt'ta kaza... Sürücü alkollü çıktı!20 Şubat 2024 Salı 11:50
  • Son Dakika Haberi:.. Narenciye Üreticileri yollara ürünlerini döktü!20 Şubat 2024 Salı 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti