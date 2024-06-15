Gemikonağı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gemikonağında, Ecevit Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza 22 yaşındaki Mehmet Eren Erdoğan'ın, 143 mlgr alkollü içki etkisi altında ve aşırı süratle kullandığı EP 049 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak kaldırımda oturan 26 yaşındaki Naveed Akbar ve 22 yaşındaki Sajidullah Khan'a çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç, bir aydınlatma direğine çarpıp 3,40 metre yükseklikten denize düştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan Naveed Akbar, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir ile bank üzerinde oturan Sajidullah Khan, Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Mehmet Eren Erdoğan ve Aysu Demir taburcu olurken, Sajidullah Khan ise müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan tutuklanmış olup, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.