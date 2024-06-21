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Sahte parayla benzin aldı

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Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna müşteri olarak giden 53 yaşındaki erkek şahıs sahte euroları tedavüle sürdü. Bahsa konu şahıs tutuklandı.
Sahte parayla benzin aldı

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14 ve 16 Haziran 2024 tarihlerinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna müşteri olarak giden M.F.(E-53)’nin, kullanımındaki araca toplam 1000 TL’lik benzin alıp karşılığında tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan SC 3009486470 ve SC 3009486473 seri numaralı, iki adet 100 Euro’luk banknottan oluşan toplam 200 Euro parayı verip tedavüle sürdükten sonra, sahtekarlıkla para üstü olarak 5,960 TL nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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