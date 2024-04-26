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Girne'de iğrenç olay... 5 adamdan genç kıza cinsel saldırı!

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Girne’de eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki I.F. isimli kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Y.A, İ.A, Ş.K, Z.K ve B.Y Cinsel Tecavüz suçundan dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne'de iğrenç olay... 5 adamdan genç kıza cinsel saldırı!

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Kazım Sevnç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların I.F. ve bir kız arkadaşıyla 13 Nisan 2024 tarihinde Girne’de bir eğlence mekânında tanıştıklarını söyledi.

Polis, I.F.’nin kız arkadaşının zanlı Y.A ile Girne’de kaldığı eve gittiğini belirtti.

Polis, daha sonra zanlıların I.F.’ye Y.A ile birlikte olan arkadaşının fenalaştığını söyleyerek, genç kızı Ömer Sami Coşar Sokakta bulunan bir apartman dairesine götürdüklerini söyledi.

Polis, eve götürülen I.F.’nin zanlı Y:A tarafından yatak odasına götürüldüğünü, yatağa itildiğini belirtti.  Polis, odaya ard arda giren 5 zanlının sırasıyle I.F.’ye tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis, olay sonrasında kendisini arkadaşlarının yanına araç ile götüren Y.A  ve B.Y gittikten sonra genç kızın olayı 4 kıza anlattığını söyledi.

Polis, I.F. ile 4 kız arkadaşının polise gelerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, müştekinin cep telefonunda zanlıların ikamet ettikleri dairenin konumunun tespit edildiğini, zanlıların Türkiye' ye dönüşleri olduğundan valizlerini toplamış ve hava limanına ayrılmak üzere oldukları sırada tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını, yapılan incelemede olay ile ilgili videolar tespit edildiğini, akabinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için yazışmalar yapıldığını söyledi. Polis memuru, olay yeri inceleme uzmanı tarafından yatak odasındaki çarşaf ve kullanılmış 5 adet içi dolu prezervatifin Türkiye’ye gönderilmek üzere emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Y.A ifadesinde I.F.’nin kendi rızası ile 5 kişiyle birlikte olduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlıların 14 Nisan ve 17 Nisan tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlılarla genç kızın Barış Ruh Ve Sinir Hastanesinden gerekli muayeneden geçmesinin sağlandığını ve rapor sonrasında zanlıların tümünün suça yönelik cezai sorumluluklarının tam olduğu yönünde raporlar temin edildiğini söyledi. Polis, 18 ifade alındığını, olay gecesi konu ikametgaha gerek zanlıların gerekse müştekinin gidişleri ile ilgili 3 aracın KGYS görüntülerinin ve araç şoförlerinin ifadelerinin temin edildiğini belirtti.

Polis, genç kız ve zanlılardan alınan kan örneklerinin Devlet Laboratuvarında alkol ve uyuşturucu madde tespiti için yollandığını ancak sonuçların henüz temin edilmediğini açıkladı. Polis, 25 Nisan 2024 tarihinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerek müştekinin gerekse zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede müştekinin olay gecesi 2 kişiden yardım istediği ve Y.A, İ.A ve Ş.K'ya cep telefonlarında videolar, Y.A ve Z.K'nin telefonunda yazdığı mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu, ayrıca cep telefonu incelemelerinin sürdüğünü ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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