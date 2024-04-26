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Meteoroloji açıkladı: Yarın akşam yağmur bekleniyor...

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Meteoroloji Dairesi, yarın akşam saatleri ile salı ve çarşamba günleri yağmur beklendiğini bildirdi. Kaynak: Yarın akşam yağmur bekleniyor
Meteoroloji açıkladı: Yarın akşam yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Dairesi, yarın akşam saatleri ile salı ve çarşamba günleri yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre ülke 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri sıcak ve nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın hava çok bulutlu, akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu, pazar ve pazartesi çok bulutlu olacak. Salı ve çarşamba sağanak beklenirken, diğer günler az bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 32-35, diğer günlerde ise 28-31 derece, sahillerde periyod boyunca 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden, salı ve çarşamba günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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