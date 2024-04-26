Son Dakika Haberi! Adıyaman Adliyesi'nde İSİAS ara kararı verildi!
Adıyaman Adalet Sarayı, Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının ikinci duruşmasında mahkeme az önce ara kararı açıkladı.
Tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.
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