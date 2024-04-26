Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na Bertan Özerdağ atandı

Yüksek Adliye Kurulu, Şafak Öneri'nin emekliliğiyle boşalan Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na münhalle Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Bertan Özerdağ’ı atadı.
Konuya ilişkin açıklamayı BRT’ye yapan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Emine Dizdarlı’nın Ombudsman olmasıyla boşalan Yüksek Mahkeme yargıçlığı mevkii için de münhal açılacağını ifade etti.
Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik basında yer alan yargıçlık münhallerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi ve yargının bundan sonra sessiz kalmayacağını, polemiğe girmeden eleştirilere yanıt verileceğini söyledi.
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