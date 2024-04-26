KTÖS: Ayrıcalıklara, Yolsuzluklara, Çözümsüzlüğe Karşı Birlikte Yürüyoruz!

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş katıldığı bir TV programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve neden 26 Nisan’da tüm toplum olarak birlikte yürümeliyiz sorularına örnekleri ile cevap verdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş katıldığı bir TV programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve neden 26 Nisan’da tüm toplum olarak birlikte yürümeliyiz sorularına örnekleri ile cevap verdi.

Maviş, yürüyüşün İsias davasının görüldüğü günde yapılmasının anlamının büyük olduğunu belirterek, adalet arayışı için de yürüyeceklerini söyledi.

Maviş, 675 TL elektrik borcu olan vatandaşın elektriği kesilirken, Ercan Havaalanı işletmecisinin faizle birlikte 56 milyon TL olan elektrik borcunun 11 milyon TL’lik faizinin silinerek, 45 milyon TL’nin de 12 takside bölündüğünü belirtti. Maviş aynı şirketin 59 milyon Euro vergi borcunun silindiğini ama Girne’de 20 milyon Euro’ya arazi alarak 500 yatak kapasiteli ve 10 katlı otel yapma girişimi olduğunu ifade ederek, bu ve benzeri imtiyazlara karşı çıkmak için de yürüyeceklerini belirtti.

Maviş, Sayıştay raporlarına göre ihalesiz akaryakıt alımlarından 6,7 milyon zarar olmasına rağmen, bu konunun sonuçlandırılmadığını belirterek, bu ve benzeri liyakatsizlikler için yürüyeceklerini belirtti.

Maviş, sahte diploma ile kamuda haksız kazanç ve makam elde edenler ile ilgili 600 kişilik listenin de akıbetinin ne olduğunu sorarak, yaratılan saadet zincirinden rahatsız oldukları için yürüyeceklerini ifade etti.

Maviş, Omorfo ve Girne’de hastaneler tamamlanmazken, şehirlerde yeni okul ihtiyaçları dururken Külliye inşaasının israf olduğunu, kamusal ihtiyaçların yerine itibarı öne koyanlara karşı mücadele etmek için yürüyeceklerini ifade etti.

Maviş, nüfus ve vatandaşlık politikasının olmadığı için okul, hastane, mahkeme, polis ve hapishanelerde hizmetlerin çökme noktasına geldiğini, vatandaşın ödediği vergilerin karşılığını alamadığı adanın kuzey yarısında nitelikli kamusal eğitim talep ettikleri için yürüyeceklerini ifade etti.

Maviş, 2024’ün ilk çeyreğinde kurumlar ve gelir vergisinde gerileme olduğunu, bunun anlamının vatandaşın mal ve hizmet alırken KDV’yi ödediğini ama malı satanın ya zarar gösterdiğini ya da doğru beyan etmediğini belirterek, adaletli vergi sistemi kurulması için de yürüyeceklerini belirtti.

Maviş, sosyal yardım alanlara, göç yasası çalışanlarına, asgari ücretlilere, hastane, yol, okul ihtiyaçlarına kaynak yok diyenlerin, casinolara %50 vergi indirimi yapacak yasa tasarısının kabul edilemez olduğunu, bu ve benzeri ayrıcalıklara karşı da yürüyeceklerini belirtti.

Maviş, Türk Lirası kullanmayı kendilerinin seçmediğini, enflasyon vergisi ödedikleri gibi yüksek enflasyon ile de mücadele ettiklerini belirterek, vatandaşın alım gücünün korunması için de yürüyeceklerini söyledi.

Maviş, Annan Planı’nın 20. yılında Kıbrıs Türk Toplumunun çözüm iradesini koruduğunu, AKP’nin siyasi ve ekonomik politikaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını paylaşmak istemeyen Kıbrıs Rum elitlerinin politikaları arasında toplumun sıkıştığını ifade ederek, iki toplumlu iki bölgeli federal çözüm iradesi için de yürüyeceklerini belirtti.

Maviş son olarak, toplumsal düzenin, refahın ve adaletin ancak toplumsal birliktelikle sağlanabileceğini ve de hak arayışımızın yan yana sesimizi çoğaltarak mümkün olabileceğini vurgulayarak, yozlaşan tüm yönetim anlayışlarını protesto etmek isteyen herkesi, 26 Nisan günü yapılacak olan yürüyüşe beklediklerini ifade etti.