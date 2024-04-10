  • BIST 9814.19
  • Altın 2443.386
  • Dolar 32.2341
  • Euro 34.9767
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Bayramda hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin!

» »
Bayramda hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin!
Bayramda hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, Ramazan Bayramı ve sonrasında hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde yeterli ve dengeli beslenme, hayatımızın her döneminde en önemli faktörlerden biridir. Ancak, Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girer. Kimi kişiler hala kendilerini oruç tutuyor zannederken, kimi kişiler ise “oruç bitti şimdi yeme zamanı” diyerek aşırı miktarda besin tüketir. Ramazan ayı sonrası aşırı yemek yeme ile bazı problemler kaçınılmaz olur. Bunların en önemlisi hazımsızlık ve mide problemleridir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, yeme alışkanlıklarının değiştiği Ramazan sonrasında, normale dönüş sürecinin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Gültaç Dayı, bu süreçte yaşanan hazımsızlık ve mide problemlerini önlemenin yollarını, tatlı tüketirken dikkat edilebilecek hususları, ana öğünlerde porsiyon kontrolü yöntemlerini ve artırılan su tüketimi ile hareket miktarının metabolizma üzerindeki etkilerini anlattı.

gultac-dayi.png

Hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin

Özellikle bayram süresince ve sonrasında, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Günde en az 2 porsiyon meyve tüketilmelidir. Meyveler vücudunuza karbonhidratı yeterli oranda almanızı sağlayacağından, tatlı isteğinizde de azalma olacaktır.

Güne kahvaltı ile başlayın

Yeterli enerji ile güne başlarsanız, gününüz daha güzel seçimlerle geçer. Kahvaltı sofranızdan esmer ekmek ve bol çiğ sebzeyi eksik etmeyin. Bayram sofraları içinse yüksek hacimli, düşük kalorili besinler seçin. Sebze, meyve gibi yüksek su, lif, düşük yağ ve kalori içeriği olan yiyecekler, ana yemeğin yanında servis edilecek sağlıklı aperatiflerdir. Et tüketiminin arttığı bayramlarda, öğünlerin kalori değerini düşürmek, sindirime yardımcı olmak ve sağlık sorunları ile tadınızı kaçırmamak için mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat etmeli, yağsız etleri ızgara, haşlama veya fırında pişirerek pilav, makarna, ekmek eşliğinde yemekten çok, sebze veya salatalarla tüketmelisiniz. Porsiyon kontrolünde en kolay yöntem kendi avuç içiniz kadar hesap etmektir. Yine hayali olarak bir tabağı dörde bölerseniz yarısını sebzeler, çeyreğini et, diğer çeyreğini de yoğurt ile doldurmak da kolay porsiyonlama yöntemidir.

Besinleri iyi çiğneyin

Besinleri iyi çiğneyerek küçük lokmalar halinde getirmeliyiz. Bu sayede yediklerimiz daha kolay sindirilecek ve kullanılacaktır. Sindirim şikayetleri yaşamayacak, şişkinlik, hazımsızlığın önüne geçmiş olacaksınız.

En az 2 litre su tüketin

Bayram boyunca, çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması ile su içmek ikinci plana atılıyor. Oysaki düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapmanız gereken en önemli beslenme kuralı, günde 8-10 bardak su içmektir. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalarını öneriyoruz.

Hareketinizi artırın

İşlerinizin yoğunluğundan, zamansızlıktan şikayetçiyseniz işte size altın fırsat! Bayram tatilinde yürüyüş yapın. Gün içinde yapacağınız 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler hem Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandıracak, hem de bayramda yediklerinizi sindirmenize yardımcı olacaktır.

İpucu

•          10 adet yaprak sarma yerseniz beslenmenizden 2 dilim ekmek azaltın.

•          1 dilim börek için beslenmenizden 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir azaltın.

•          1 dilim baklavanın; 1 öğün kadar kalori içerebileceğini unutmayın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı02 Nisan 2024 Salı 19:19
  • Mikrobiyota dengesinin bozulması hastalıklara davetiye çıkarıyor01 Nisan 2024 Pazartesi 20:09
  • Araştırma: Kahve içmek bağırsak kanserinin tekrarlama riskini azaltıyor30 Mart 2024 Cumartesi 14:34
  • Tüberkülozdan korunmak mümkün25 Mart 2024 Pazartesi 21:23
  • Mehmet Eziç taburcu edildi24 Mart 2024 Pazar 12:36
  • Horlama ve uyku apnesi ilişkilere nasıl zarar veriyor?22 Mart 2024 Cuma 21:12
  • HIV tedavisinde umut veren gelişme: Gen düzenlemesi21 Mart 2024 Perşembe 21:08
  • Araştırma: Sigara içenlerde iç organ yağlanması, içmeyenlere göre daha fazla olabilir21 Mart 2024 Perşembe 20:12
  • Kusur değil farklılık: Nöroçeşitlilik19 Mart 2024 Salı 20:23
  • Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?18 Mart 2024 Pazartesi 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti