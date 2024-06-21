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Bilim insanları, bazı kişilerin neden COVID olmadığını buldu

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İngiliz bilim insanları, COVID-19 üzerine yaptıkları bilimsel çalışmada, bazı kişilerin virüse maruz kalmasına rağmen COVID-19 olmadıklarını tespit etti.
Bilim insanları, bazı kişilerin neden COVID olmadığını buldu

İngiltere merkezli Imperial College London bünyesinde yürütülen bir COVID-19 bilimsel çalışmasının bir parçası olarak bilim insanları, COVID -19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle mücadele edebilen kişilerin, sürekli hastalıktan kaçınmalarına yardımcı olan benzersiz bağışıklık tepkilerine sahip olduğunu buldu.

Kişi virüse maruz kalmadan önce ve sonra elde edilen bulgulara göre burun astarındaki lokal bir bağışıklık tepkisinin, bireylerin virüsü tanımlamasına ve enfeksiyona neden olacak bir yer edinmesini engellemesine olanak tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Virüsü hemen temizleyen bireyler, tipik bir yaygın bağışıklık tepkisi göstermedi; bunun yerine, burunda daha önce hiç görülmemiş, incelikli, doğuştan gelen bağışıklık tepkileri oluştu. Araştırmacılar, HLA-DQA2 adı verilen bir genin maruz kalmadan önce yüksek düzeyde bulunmasının, insanların uzun süreli bir enfeksiyonun yayılmasını önlemesine de yardımcı olduğunu öne sürüyor.

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