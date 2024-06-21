  • BIST 10751.88
  • Altın 2493.09
  • Dolar 32.7826
  • Euro 35.0775
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Domates ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı gıda analizlerinde yerli domates ve ithal sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Domates ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı gıda analizlerinde yerli domates ve ithal sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, REE Tic. Cahide Kılıç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  imha edilirken, Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandığından hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Açıklamada, haftalık gıda denetim sonuçları çerçevesinde, 14-20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildiği belirtildi.

İthal ürünlerden alınan 29 numunenin 28’i, yerli ürünlerden alınan 7 numunenin 6’sı temiz çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaza girerken cilt bakımında nelere dikkat edilmeli?23 Mayıs 2024 Perşembe 20:33
  • Yaz öncesi bu tuzağa dikkat! “Canım sürekli tatlı çekiyor” diyorsanız…20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:59
  • Prof. Dr. Hamza Duygu, “Dünya Hipertansiyon Günü”nde hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı.19 Mayıs 2024 Pazar 17:11
  • Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor16 Mayıs 2024 Perşembe 21:43
  • En sık görülen eklem hastalığı: Kireçlenme13 Mayıs 2024 Pazartesi 22:48
  • Yakın Doğu Hastanesinden Yanlış Kan Tranfüzyon olayı hakkında açıklama12 Mayıs 2024 Pazar 18:33
  • Obezite cerrahına ölüme sebebiyetten üç yıl meslekten men cezası11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:11
  • Kanser tedavisinde umut veren gelişme08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:35
  • Pirinç, tuz, su... Hangi ürünlerle birlikte ne kadar mikroplastik tüketiyoruz?02 Mayıs 2024 Perşembe 09:44
  • Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında uranyum ve kurşun bulundu30 Nisan 2024 Salı 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti