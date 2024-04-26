‘19’uncu Kıbrıs İpek Koza Festivali’ düzenleniyor

Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde, KKTC Telsim ’in iletişim sponsorluğunda 19’uncusunu düzenleyeceği Kıbrıs İpek Koza Festivali, bu yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

Etkinlikle ilgili olarak bugün Bellapais Manastırı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 19’uncusunu gerçekleşecek etkinliğe emek koyan herkesi kutlayarak, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Festivalin çeşitli eğlence yanında, ülkeye ait çok değerli bir değer olan ipek koza üretimi, sanayisi ve ticaretinin konuşulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Şenkul, Beylerbeyi gibi turistik bir bölgede yer alan festivalin, bu değerin dünyaya ve Avrupa’ya tanıtılıp pazarlanmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Beylerbeyinin, geçmişten bu güne ipek koza işçiliğine ev sahipliği yaptığını anımsatan Şenkul, köyün hak ettiği noktaya gelmesi, değerleriyle en güzel şekilde tanıtılması için, köyde girişten itibaren ana caddede bölge dokusuna uygun düzenlemeler ve işletmelere yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Festivallerin, vatandaşların motivasyonları, belediyenin yatırım bütçelerini arttırmalarına ayrıca girişimcilerin bu geleneksel üretimleri sürdürmesine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Şenkul, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, bu yıl 19’uncusu gerçekleşecek festivali, ülkeye özgü bir değer olan ipek koza işçiliğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatıldığını anımsatarak, etkinlikle birlikte, ülkede ipek koza işçiliğine ilginin artması, farklı bölgelerden farklı kurumların bu kültürü yaşatmak için harekete geçmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Festival süresince, ziyaretçilerin, ipek böceklerinin yumurtadan çıkışıyla, ipek kozasının sanat eserlerine dönüşmesi arasında geçen süreci yakından görme fırsatı elde edeceğini kaydeden Engin, birçok renkli etkinliğe de ev sahipliği yapacak festivale bütün vatandaşları davet etti.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, festivalin 19 yıl önce, Kıbrıs kültürünün en önemli değerlerinden olan ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve dut ağaçlarının, yaşatılması amacıyla düzenlendiğini anımsatarak, bu kültürün geleceğe taşınarak, dünyaya tanıtılabilmesi için öncelikli unsurun, vatandaşlar, yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve devlet tarafından sahiplenilmesi olduğunu vurguladı.

Yola çıkarken asıl amaçlarının, festivale uluslararası bir boyut kazandırmak olduğunu ancak bunun için hala yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Sahir, özellikle Kıbrıs kültürüne özgü ipek koza sanat eserlerinin tescillenmesi konusunda da belediyeler ve devletin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Beylerbeyi Köyündeki İpek Koza yetiştiricilerinden olan Hayri Küçük de atalarından kalan bu geleneği geleceğe taşımak, yaşatmak amacıyla 15-16 yıldır yetiştiricilik yaptığını belirterek, ipek böcekciliğinin çok kadim bir iş olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Kültürüne ait ipek koza işçiliğinin hak ettiği değeri görmediğini vurgulayan Küçük, küçük yaşlardan başlayarak çocukların ata emaneti bu kültürü tanıyarak öğrenmesinin önemine vurgu yaptı.

19’uncu Kıbrıs İpek Koza Festivali 4 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.14.00’da açılış konuşmaları gerçekleşecek.

İpek böceği yetiştiriciliği ve koza el sanatları ilgili sunum ve söyleşiler, atölye çalışmamaları, dut fidanı dikimi, çocuklara yönelik sanatsal aktiviteler, şiir ve müzik dinletileri, ülke sanatçılarının karma resim sergileri yer alacak ayrıca manastır önündeki alana kurulacak stantlarda, ipekböceği çeşitli el sanatları ve yiyecek içecek satışları da yapılacak.

Festival boyunca, her gün ziyaretçiler arasında yapılacak çekilişle dut fidanı dağıtılacak.

Etkinlik 5 Mayıs Pazar akşamı 19.00’da Beyaz Trio konseriyle sona erecek.