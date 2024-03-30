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Araştırma: Kahve içmek bağırsak kanserinin tekrarlama riskini azaltıyor

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Yeni araştırmaya göre, kahve içenlerin bağırsaklarında kanserli tümörlerin yeniden büyüme riski çok daha düşük.
Araştırma: Kahve içmek bağırsak kanserinin tekrarlama riskini azaltıyor

Hollanda'da bin 719 kişi arasında yapılan gözlemsel bir çalışma, günde en az iki fincan kahve tüketen kolorektal kanserli hastaların gelecekte nüksetme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Günde birkaç bardak kahve içmek de erken ölüm olasılığını azaltıyor gibi görünüyor.

Bu durumun, analizin dışında bırakılan bağırsak kanserinin son evreleri dışındaki tüm hastalar için geçerli olduğu tespit edildi.

Günümüzde bağırsak kanseri hastaların yüzde 30'una kadar tedaviden sonra yeniden ortaya çıkıyor.

Bu, Hollanda'daki son bulguların daha büyük çalışmalarla doğrulanması durumunda, kahvenin bir gün bazı kanser hastaları için hayat değiştiren bir ilaç olarak tanınabileceği anlamına geliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, günde iki fincandan az kahve içen kolorektal kanser hastalarıyla karşılaştırıldığında, günde en az beş fincan kahve içenlerin, önümüzdeki altı yıl içinde hastalıklarının tekrarlama ihtimali yüzde 32 daha düşük.

Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibine göre, aynı zaman diliminde, bir hastanın ne kadar kahve içtiği ile herhangi bir nedenden ölme riski arasında da gözle görülür bir bağlantı var.

Hollanda'daki çalışma, kahve içmenin bağırsak kanseri hastalarında sadece hayatta kalma oranlarını değil, hastalığın nüksetme oranlarını da nasıl etkilediğini inceleyen ilk çalışmalardan biri.

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