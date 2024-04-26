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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Elektrik Kurumu, Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümünde bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu, Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümünde bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Mesarya’da bazı köy ve bölgelere 5 saat elektrik verilemeyecek

Mesarya bölgesinde bugün bazı köy ve bölgelere 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Lefkoşa ilçesindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kesintiden etkilenecek köy ve bölgeler şunlar:

“Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, UKÜ, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat çemberi ile hurdacılar arası bölge ve Haspolat, Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümü, Minareliköy Cezaevi.”

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