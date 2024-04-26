Basketbol'da İskele’de zorlu randevu yarın

Extend Erkekler Ligi’nde 3.hafta yarın akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Koopspor’un, Baf Ülkü Yurdu’nu 100-67 yenerek yenilgisiz lider olarak 3.haftayı tamamladı.
Yarın iki maç var
Haftanın önemli maçında yarın birbirinden zorlu iki maç oynanacak.
İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara karşı karşıya gelecekler. Maç saat 19.00’da başlayacak.
NEU RA 25 Spor Salonu’nda ise Soyer Aksu – Çetinkaya saat 17.00’de mücadele verecekler.
Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.KOOPSPOR 3 3 - 256 202 6
2. B.ÜLKÜ YURDU 3 2 1 201 223 5
3.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 2 1 1 152 138 3
4.SAVOY MARMARA 2 1 1 154 145 3
5.ÇETİNKAYA 2 - 2 126 153 2
6.SOYER AKSU 2 - 2 130 142 2
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