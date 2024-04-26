Kritik anların oyuncusu: Stephen Curry

NBA'de normal sezon ödülleri bir bir sahiplerine ulaşıyor. Son olarak Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Naz Reid, "Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazanmıştı.

Bu ödülün ardından, "Kritik anları en iyi oynayan oyuncusu" ödülü de sahibini buldu. Bu ödüle Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry layık görüldü.

Curry, bu dalda Chicago Bulls'tan Demar Derozan ve Oklahoma City Thunder'dan Shai-Gilgeous Alexander ile yarıştı.

Medya oylamasında Curry ile Derozan arasında nefes kesen bir yarış gerçekleşti. Curry, 298 puan ile Chicago'lu yıldızın 26 puan önünde ilk sırada yer aldı. Shai-Gilgeous ise 160 puan topladı.

Daha önce iki kez MVP seçilden Curry, bu sezonu 26,4 sayı, 4,5 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamladı.

Yıldız basketbolcu, bu sezon 4'üncü çeyreğin son dakikalarında kaydedilen atışlara verilen "Kritik Anlarda" da 189 sayı kaydederek zirvede yer aldı.