  • BIST 9903.83
  • Altın 2435.681
  • Dolar 32.5203
  • Euro 34.8906
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Kritik anların oyuncusu: Stephen Curry

» »
NBA'de sezon ödülleri sahiplerini buluyor. "Kritik anları en iyi oynayan oyuncu" ödülüne Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry layık görüldü.
Kritik anların oyuncusu: Stephen Curry

NBA'de normal sezon ödülleri bir bir sahiplerine ulaşıyor. Son olarak Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Naz Reid, "Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazanmıştı.

Bu ödülün ardından, "Kritik anları en iyi oynayan oyuncusu" ödülü de sahibini buldu. Bu ödüle Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry layık görüldü.

Curry, bu dalda Chicago Bulls'tan Demar Derozan ve Oklahoma City Thunder'dan Shai-Gilgeous Alexander ile yarıştı.

Medya oylamasında Curry ile Derozan arasında nefes kesen bir yarış gerçekleşti.  Curry, 298 puan ile Chicago'lu yıldızın 26 puan önünde ilk sırada yer aldı. Shai-Gilgeous ise 160 puan topladı.

Daha önce iki kez MVP seçilden Curry, bu sezonu 26,4 sayı, 4,5 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamladı.

Yıldız basketbolcu, bu sezon 4'üncü çeyreğin son dakikalarında kaydedilen atışlara verilen "Kritik Anlarda" da 189 sayı kaydederek zirvede yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Musmer UniLeague Şampiyonu Oldu22 Nisan 2024 Pazartesi 10:25
  • Alperen Şengün, en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne aday22 Nisan 2024 Pazartesi 10:21
  • Basketbol Extend Erkeklere Ligi’nde çift maç haftası21 Nisan 2024 Pazar 15:23
  • Basketbol Musmer UniLeague'de Final Günü!21 Nisan 2024 Pazar 13:33
  • Basketbol Musmer UniLeague'de BAÜ-YDÜ Finali20 Nisan 2024 Cumartesi 11:21
  • LeBron James gözünü şampiyonluğa dikti19 Nisan 2024 Cuma 12:28
  • Basketbol alt ligler... Levent ve Akdeniz galip, LGB-KOOP maçı durduruldu18 Nisan 2024 Perşembe 22:14
  • Ergin Ataman'ın babası vefat etti18 Nisan 2024 Perşembe 19:16
  • Blake Griffin noktayı koydu17 Nisan 2024 Çarşamba 18:11
  • Basketbolda Şenlik var17 Nisan 2024 Çarşamba 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti