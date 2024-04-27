Çift Maç Haftasında Gençler Birliği'nden ikinci galibiyet... Caesar Larnaka GB 57- Marmara SK 51

Iskele’de kazanan Gençler: 57-51

Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Ali Kozok

Caesar L. Gençler Birliği: Yusuf (4), Hasan Kasap (6), Aykut (6), Attila (11), Hasan Debeş (4), Mert (7), Halil, Can (4), Price (15)

Savoy Marmara: Halit (5), Kıyal (6), Hamit (21), Günay, Fuat (7), Mustafa Rıfkı, Emeka (5), Tamzi (7), Moore

İlk periyot: 15-15

İlk yarı: 27-25

Üçüncü periyot: 40-36

EXtend Erkekler Liginin 3. hafta kapanış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Savoy Marmara’yı 57-51 mağlup etti.

Iskele’de oynanan ve baştan sona çekişme içinde geçen maçın ilk periyotu 15-15 berabere tamamlandı.

Çekişme devre sonuna kadar sürdü ve ilk yarı ev sahibinin 27-25 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda da çekişme devam etti Caesar Larnaka Gençler Birliği üçüncü periyodu 40-36 maçı da 57-51 kanarak ligde ikinci galibiyetini aldı.

Maçta kırmızı siyahlılarda Attila maçı 11 sayı 10 ribaund ile double double yaparak tamamlarken Price da 15 sayı attı. Savoy Marmara’da Hamit 21 sayı ile oynadı.