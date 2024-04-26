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Ünal Üstel: Hukukçularımızın talep edeceği yeni bir raporla adalet ışığı bekleyeceğiz

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İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde basın açıklaması yapan Başbakan Ünal Üstel, "Gazi Üniversitesi raporu neticelendirilmemişti, hukukçularımızın talep edeceği yeni bir raporla adalet ışığı bekleyeceğiz" dedi.
Ünal Üstel: Hukukçularımızın talep edeceği yeni bir raporla adalet ışığı bekleyeceğiz

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde az sonra görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde Başbakan Ünal Üstel bir basın açıklaması yaptı.

Ünal Üstel, "6 Şubat’ta TC’de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere rahmet yaslı ailelere sabır diliyorum. Bu depremde bizde çocuklarımızı kaybettik. O günden bugüne kadar adalet arayışımız devam ediyor. TC adaletine güveniyoruz. 1. duruşma sonuçladı, 2. duruşma için KKTC olarak buradayız. Hükümet, bakanlar, muhalefet ve yavrularımızın yakınlarıyla, halkımızla buradayız." dedi.

Üstel'in tam açıklaması şöyle:

"2.duruşma için salona gireceğiz. Çocuklarımız KKTC’nin davasıdır. Çocuklarımızı unutmadık unutturmayacağız. Adalet sonuçlanana kadar devlet olarak takipçisi olacağız. Geçen duruşmada yargıçlar uzman kişi görüşüne başvurdu ve Gazi Üniversitesi’nin raporu çıktı. Mahkemeye intikal etti. Biz bunun dışında 3 ayrı üniversiteden TC çapındaki işlerin sorumlusu olan uzmanların görüşlerine müracaat ettik. 3 ayrı rapor mahkemeye verildi. Biz Gazi Üniversitesi raporunda gördük ki neticelendirilmemiş bir rapor ortada duruyordu. Bugün hukukçularımız da burada, onların talep edeceği yeni bir rapor ve bu ışıkta adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz. Bu dava KKTC’nin davasıdır."

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