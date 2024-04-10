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Tatilde dikkatli beslenmek için dört ipucu

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Yiyeceklerle daha sağlıklı bir ilişki kurmak için farkındalığınızı kullanın.
Tatilde dikkatli beslenmek için dört ipucu

Tatil sezonu… Yılın hoşgörünün en bol olduğu zamanı. Kutlama ziyafetlerine ve nostaljik ikramlara o kadar kendimizi kaptırırız ki, yılın geri kalanında bize çok iyi hizmet eden düzenli, dengeli öğünlerin ve diğer sağlıklı beslenme alışkanlıklarının izini kaybederiz.

Uzmanların çoğu, tatil sezonunda büyük hedefler koymamanızı önerse de şimdi başlayarak dikkatli beslenmeyi uygulamak, yemekle olan ilişkinizi yavaş ama kesin bir şekilde geliştirebilir. Yemek yerken yargılayıcı düşünceleri bir kenara itin. Düşünceler, duygular ve davranışlar birbiriyle bağlantılı olduğundan, özeleştiriden kaçınmak ve tabağınızdaki yiyeceğe yargılamadan odaklanmak, yeme davranışlarınızı daha iyiye doğru değiştirebilir.

İşte tatillerde yemekle ilişkinizi geliştirmek için dikkatli yeme stratejileri.

1. Açlık belirtilerini tanıyın

Yorgun, halsiz veya baygın mı hissediyorsunuz ? Mideniz guruldayıp zihniniz yiyecek düşüncelerine mi kayıyor, bu da elinizdeki görevlere odaklanmanızı zorlaştırıyor mu? Bunların hepsi genellikle göz ardı edilen açlık belirtileri olabilir. Kulağa basit geliyor ama gerçek açlığın nasıl bir his olduğunu anlamak, daha dikkatli yemenize yardımcı olabilir.

2. Yemek için oturun

Sevdiklerinizle sohbet ederken ne kadar yediğinizin izini kaçırmak kolaydır. Açık buzdolabının önünde durup yemek artıkları yerken de aynı şey geçerli. Ancak yemeğe oturmanız deneyimle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir, böylece ne kadar zaman geçtiğini daha iyi ölçebilir ve neyi, neden yediğinize dikkat edebilirsiniz.

3. Derin nefes alın

Basit bir nefes alıp verme egzersizi, size çevrenizin envanterini çıkarma ve vücudunuzu ve duygularınızı kontrol etme şansı verir, böylece açlık sinyallerini tanıyabilir ve tabağınızı yeniden doldurarak dürtüsel olarak tepki vermek yerine niyetle yanıt verebilirsiniz.

4. Bir programa bağlı kalın

Tatil günlerini, normal yemek programınıza uyma açısından yılın diğer günleri gibi değerlendirin. Tatil yemeğine ‘biriktirmek’ için öğün atlamayın ve öğün aralarında gün boyu besleyici ve doyurucu atıştırmalıklara yer verdiğinizden emin olun. İdeal olarak, yemek yemeden çok uzun süre kalmak, akılsızca yemek yeme ve tatil etkinliğinde tokluktan sonra yemek yeme olasılığını artıracağından, yemek yemeden dört saatten fazla süre geçirmekten kaçınmaya çalışın.

 

Sonuçta tatillerde bilinçli beslenmeyi uygulamak, genel olarak yeme alışkanlıklarınızı bile geliştirebilir. Gün boyunca kendinizi tatmin etmek ve enerji dolu tutmak için uyanıkken her üç ile dört saatte bir yemek yiyin, tokluğunuzu onurlandırmak için yavaş yiyin. Tadı güzel olan yiyeceklerin tadını çıkarmak için kendinize izin verin ve öğünleri çeşitli besinlerle dengeli hale getirmeye çalışın.

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