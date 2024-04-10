Uyku anksiyetesi nedir?

Uyku anksiyetesi, uyuyabilme veya uykuda kalabilme konusundaki korku veya endişeleri içerir. Bu tür bir endişe, kişinin yeterli dinlenme kabiliyetine müdahale edebilir.
Uyku kaygısı karmaşıktır ve insanlar bunu çeşitli şekillerde deneyimleyebilirler. Bu anksiyete türü uykuya dalmayı veya uykuda kalmayı daha da zorlaştırabilir. Ayrıca ihtiyacınız olan uykuyu alıp alamayacağınız konusunda endişe duymanıza da yol açabilir.
Uyku anksiyetesi belirtileri
Bazıları uykuya dalmayı kolay ve doğal bir süreç olarak görse de uyku anksiyetesi olan kişiler genellikle bunu korku ve endişeyle karşılar. Uyku anksiyetesi olan kişilerin sıklıkla yaşadığı belirtiler şunlardır:
- Ertesi gün tamamlanması gereken görevler hakkında endişelenmek
- Bir gün önce yapmadıkları şeyler hakkında endişelenmek
- Uyuyup uyuyamayacakları konusunda strese girmek
- Tekrar tekrar saati kontrol etmek ve uykuya dalmak uzun sürdüğünden dolayı sıkıntı duymak
- Neden uyuyamadıklarını düşünmek
- Yatağa gitmekten ve uyuyamamaktan korkmak
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Uyku anksiyetesini nasıl yenebilirim?
Uyku anksiyetesi üzücü olsa da, belirli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve etkili uyku stratejileri uygulamak, daha az kaygılı hissetmenize ve daha iyi dinlenmenize yardımcı olabilir.
İyi uyku alışkanlıkları uygulayın: Rahat bir uyku ortamı hazırlayın ve her gece aynı saatte uyumaya çalışın.
Fiziksel olarak aktif kalın: Düzenli egzersiz uykuyu iyileştirmeye ve kaygı duygularıyla mücadele etmeye yardımcı olabilir.
Gevşeme tekniklerinden yardım alın: Nefes egzersizleri ve meditasyon gibi uygulamalar da uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.
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