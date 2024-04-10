  • BIST 9814.19
  • Altın 2443.611
  • Dolar 32.2362
  • Euro 34.9882
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Uyku anksiyetesi nedir?

» »
Uyuyamamaktan endişe duyuyorsanız uyku anksiyetesinden muzdarip olabilirsiniz.
Uyku anksiyetesi nedir?

Uyku anksiyetesi, uyuyabilme veya uykuda kalabilme konusundaki korku veya endişeleri içerir. Bu tür bir endişe, kişinin yeterli dinlenme kabiliyetine müdahale edebilir. 

Uyku kaygısı karmaşıktır ve insanlar bunu çeşitli şekillerde deneyimleyebilirler. Bu anksiyete türü uykuya dalmayı veya uykuda kalmayı daha da zorlaştırabilir. Ayrıca ihtiyacınız olan uykuyu alıp alamayacağınız konusunda endişe duymanıza da yol açabilir.

Uyku anksiyetesi belirtileri

Bazıları uykuya dalmayı kolay ve doğal bir süreç olarak görse de uyku anksiyetesi olan kişiler genellikle bunu korku ve endişeyle karşılar. Uyku anksiyetesi olan kişilerin sıklıkla yaşadığı belirtiler şunlardır:

  • Ertesi gün tamamlanması gereken görevler hakkında endişelenmek
  • Bir gün önce yapmadıkları şeyler hakkında endişelenmek
  • Uyuyup uyuyamayacakları konusunda strese girmek
  • Tekrar tekrar saati kontrol etmek ve uykuya dalmak uzun sürdüğünden dolayı sıkıntı duymak
  • Neden uyuyamadıklarını düşünmek
  • Yatağa gitmekten ve uyuyamamaktan korkmak
  •  

Uyku anksiyetesini nasıl yenebilirim?

Uyku anksiyetesi üzücü olsa da, belirli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve etkili uyku stratejileri uygulamak, daha az kaygılı hissetmenize ve daha iyi dinlenmenize yardımcı olabilir. 

İyi uyku alışkanlıkları uygulayın: Rahat bir uyku ortamı hazırlayın ve her gece aynı saatte uyumaya çalışın.

Fiziksel olarak aktif kalın: Düzenli egzersiz uykuyu iyileştirmeye ve kaygı duygularıyla mücadele etmeye yardımcı olabilir.

Gevşeme tekniklerinden yardım alın: Nefes egzersizleri ve meditasyon gibi uygulamalar da uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.

Sonuçta uyku ve kaygının çift yönlü bir ilişkisi vardır. Anksiyete uyumayı zorlaştırabilir, ancak yetersiz uyku aynı zamanda kaygı hissinin artmasına da neden olabilir. Kendinizi endişeli ve stresli bulduğunuzda, uykunuzu tekrar düzene sokmanın zaman alabileceğini unutmayın. Küçük zaferleri kutlayın, sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmaya odaklanın ve kendinizi zor durumda hissettiğinizde etkili rahatlama tekniklerine yönelin.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Her yıl dünyada 20 milyon kişi kansere yakalanıyor02 Nisan 2024 Salı 20:10
  • ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı02 Nisan 2024 Salı 19:19
  • Mikrobiyota dengesinin bozulması hastalıklara davetiye çıkarıyor01 Nisan 2024 Pazartesi 20:09
  • Araştırma: Kahve içmek bağırsak kanserinin tekrarlama riskini azaltıyor30 Mart 2024 Cumartesi 14:34
  • Tüberkülozdan korunmak mümkün25 Mart 2024 Pazartesi 21:23
  • Mehmet Eziç taburcu edildi24 Mart 2024 Pazar 12:36
  • Horlama ve uyku apnesi ilişkilere nasıl zarar veriyor?22 Mart 2024 Cuma 21:12
  • HIV tedavisinde umut veren gelişme: Gen düzenlemesi21 Mart 2024 Perşembe 21:08
  • Araştırma: Sigara içenlerde iç organ yağlanması, içmeyenlere göre daha fazla olabilir21 Mart 2024 Perşembe 20:12
  • Kusur değil farklılık: Nöroçeşitlilik19 Mart 2024 Salı 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti