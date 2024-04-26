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İspanya’da AIPS kongresine gidiliyor

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) heyeti İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Kongresine katılım gösteriyor.
İspanya’da AIPS kongresine gidiliyor

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulunun Temmuz 2023’te göreve gelirken vadettiği hedefler arasında yer alan AIPS ile temaslar kurulması, uzun süren yoğun temaslar sonrasında gerçekleşiyor.

KTSYD üyelerinin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ziyaretinde TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in de AIPS kongresine KTSYD temsilcilerini dahil etme söylevi sonrasında yapılan girişimlerle bu yıl 86’ncısı düzenlenecek olan kongreye, KTSYD de gözlemci olarak katılma imkanı yakaladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, AIPS konusunda uzun zamandan beridir beklentileri olduğunu, KTSYD için AIPS kongresinde bulunmanın ve orada Kıbrıslı Türk spor yazarlarının varlığını dile getirme ve işbirliklerini geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

İspanya’da gerçekleştirilecek olan 86’ıncı AIPS Kongresin’e KTSYD adına Başkan Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü katılacak..

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