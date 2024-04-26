  • BIST 9878.43
  • Altın 2435.681
  • Dolar 32.5203
  • Euro 34.8906
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Sanıkların tutukluluklarının devamı talep edildi

»
İsias Otel davasının 2’nci duruşması Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.
Sanıkların tutukluluklarının devamı talep edildi

İsias Otel davasının 2’nci duruşması Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcı Turizm Bakanı Fikri Ağaoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürmam, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Ödenefe, milletvekilleri Oğuzhan Hatipoğlu, Serhat Akpınar, Ayşegül Baybars, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Ongun Talat ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile ailelerin Türkiye’deki hukukçuları hazır bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü: Enflasyon tüm Afrika ülkelerinde Türkiye’den düşük21 Nisan 2024 Pazar 14:51
  • Erdoğan ve Hamas lideri Haniye, Dolmabahçe'de görüştü20 Nisan 2024 Cumartesi 15:55
  • IMF'ten Mehmet Şimşek'in ekonomi programına destek: Biz de bunu tavsiye ederdik20 Nisan 2024 Cumartesi 14:50
  • Türk bilim insanları beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit etti18 Nisan 2024 Perşembe 18:23
  • AB Zirvesi'nde Türkiye bildirisi açıklandı: Stratejik çıkar ve Kıbrıs vurgusu18 Nisan 2024 Perşembe 13:45
  • Prof. Dr. Naci Görür’den halkı tedirgin ettiği yorumlarına sert tepki: Ne kafası bunlar!18 Nisan 2024 Perşembe 08:55
  • Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılmayacak...17 Nisan 2024 Çarşamba 13:49
  • Yerel seçimlerin ardından ilk grup toplantısında konuştu: Seçimin galibi Cumhur İttifakı17 Nisan 2024 Çarşamba 13:28
  • Kobani Davası'nda Demirtaş'tan tek cümlelik savunma: Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum17 Nisan 2024 Çarşamba 12:41
  • Yeşil Gelecek Endeksi: Türkiye 76 ülke içinde 63. sırada16 Nisan 2024 Salı 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti