Sanıkların tutukluluklarının devamı talep edildi

İsias Otel davasının 2’nci duruşması Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.
Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcı Turizm Bakanı Fikri Ağaoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürmam, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Ödenefe, milletvekilleri Oğuzhan Hatipoğlu, Serhat Akpınar, Ayşegül Baybars, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Ongun Talat ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile ailelerin Türkiye’deki hukukçuları hazır bulunuyor.
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