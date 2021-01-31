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Covid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

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Covid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var
Covid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Covid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Bakan Pilli: "Toplam 2826 test yapıldı, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi yoğun bakıma alındı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2826  olduğunu, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 29 

 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958 

Toplam Vaka Sayısı: 2325

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

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