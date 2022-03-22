Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı

KKTC'de covid-19 nedeniyle ölümler devam ediyor.
Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 89 yaşındaki Sıtkı Demirağcı bugün hayatını kaybetti.
KKTC'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi.
KKTC'de covid-19 nedeniyle ölümler devam ediyor.
Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 89 yaşındaki Sıtkı Demirağcı bugün hayatını kaybetti.
KKTC'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi.
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