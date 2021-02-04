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Covid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

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Covid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı
Covid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı.

Bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı.

Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliği etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

Covid-19'dan ölenlerin sayısının 106 bini geçtiği İngiltere'de son dönemde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çabalar hız kazandı.

Virüsün Güney Afrika varyantı için açıl test programı başlatılırken yeni seyahat yasakları devreye kondu.

 
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