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SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Covid19: KKTC'de son 24 saatte 33 VAKA

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Covid19: KKTC'de son 24 saatte 33 VAKA
Covid19: KKTC'de son 24 saatte 33 VAKA

"Toplam 3338 test yapıldı, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 3338 olup, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

21 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli - 1 / Düzova-1/ Haspolat -1   / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne Girne Merkez -5 / Alsancak-1

Gazimağusa Beyarmudu-1

28 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3338

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 21       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 541.916 

Toplam Vaka Sayısı: 3416 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3002  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 390  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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