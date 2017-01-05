Çözüm karşıtı bildiriler dağıtılıyor!

Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde vatandaşların arabalarına daktilodan yazılmış çözüm karşıtı bildirilerin bırakıldığı iddia edildi.

Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde vatandaşların arabalarına daktilodan yazılmış çözüm karşıtı bildirilerin bırakıldığı iddia edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce arabaların camlarına asılan bildirinin 1950’li yıllarda yapılan yöntemlere benzediği dikkatlerden kaçmadı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Rumlarla neden ortaklık kurulmamalıdır?Hem ulusal varlığımıza düşmandırlar, hem de dürüst değildirler.Ortaklık devleti kurulması durumunda bize yapılabilecek haksızlıkları önleyebilecek hiçbir yöntem henüz keşfedilmiş değildir. Hiçbir güç önleyemez. Er ya da geç kavga çıkar.Tek çıkar KKTC’nin anavatanımızın korunmasında yaşatılmasıdır.Tek bir Türk askeri çekilmemeli, nüfusumuz en az 100-150 bin daha çoğaltılmalıdır.

Rumlarla ortaklık = ahmaklık, unutkanlık

Tanrı Türkü korusun.

Yaşasın Anavatan.

Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!