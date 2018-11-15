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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Çözüme ulaşılması son derece kıymetlidir

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya KKTC’nin kuruluşunun 35. yılı münasebetiyle kutlama mesajı gönderdi.
Çözüme ulaşılması son derece kıymetlidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya KKTC’nin kuruluşunun 35. yılı münasebetiyle kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında; Kıbrıs konusunda adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasının, sadece Ada’da değil, bugün karşı karşıya bulunulan mevcut sınamalar ışığında, tüm Doğu Akdeniz için son derece kıymetli bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğulcu demokrasi anlayışını özümseyen siyasi yapısı, gelişen kurumları ve insan haklarına saygısıyla KKTC’nin Kıbrıs Türkü için güven, kendileri için de gurur vesilesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün meşru haklarının, güvenlik ve refahının devamının sağlanması yönünde çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mesajında, hukuk ve hürriyet mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kıbrıs Türk Halkı’nın, Ada’da adil, kalıcı ve yaşayabilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için her türlü yapıcı çabayı ve iyi niyeti sergilediğini, Kıbrıs Adası’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah kaynağına dönüşmesine yönelik iradesini kuvvetle koruduğunu vurguladı.

Erdoğan, “KKTC’nin kuruluşunun 35. Yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri’nin şahsında tüm kardeşlerimi içtenlikle tebrik ederim” dedi.

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