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CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi

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CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Girne milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros’un BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen son nokta, gelecek ay BM himayesinde yapılması planlanan gayri resmi 5’li toplantı ve AB’nin pandemi sürecinde üye ülkelere yaptığı mali yardımlar ve aşı konuları değerlendirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 11.00’de gerçekleşen toplantıda CTP yetkilileri, Avrupa Birliği’nin Mali Yardım Protokolü haricinde, pandemi ile mücadele eden üye ülkelere sağladığı katkıdan Kıbrıslı Türklerin de faydalanması için BM’den AB nezdinde girişim yapmasını talep etti.

Kıbrıs sorununda diplomatik girişimlerine devam edeceğini geçtiğimiz hafta yayımladığı bildiriyle açıklayan CTP heyeti, Spehar ile gelecek ay yapılması planlanan toplantıyı ele aldı. Erhürman ve Toros, BM himayesinde yapılması planlanan 5+1 gayri resmi toplantıyla ilgili CTP’nin görüş ve tutumlarını Spehar’a aktardı.

ERHÜRMAN: “PANDEMİYLE İLGİLİ MALİ YARDIMDAN KIBRISLI TÜRKLER DE FAYDALANMALI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere sağladığı Mali Yardım Tüzüğü’nün haricinde de pandemiyle mücadele eden ülkelere ek kaynak sağladığını, bu kaynaktan Kıbrıs Türk toplumunun da yararlanması gerektiğini Özel Temsilci Spehar’a aktardı. Bu paketin tüm üye ülkelere sağlandığını dile getiren Erhürman, Kıbrıslı Türklerin de bu paketten yararlanabilmeleri için BM’den AB nezdinde bu konuda girişim yapmasını talep etti.

“GÖNDERİLEN AŞI MİKTARI, MUTABIK KALINAN MİKTARIN ÇOK ALTINDA”

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede aşının önemine işaret eden Erhürman, Şu ana kadar AB’den Kıbrıs’a 57 bin dozluk aşı gönderildiğini, bunlardan sadece 4 bin 600 dozluk miktarın Kıbrıs’ın kuzeyine teslim edildiği bilgisini aktararak, bu rakamın mutabık kalınan yüzde 20’lik oranın çok altında olduğunu Spehar’a söyledi.

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