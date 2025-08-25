  • BIST 11479.18
CTP Gençlik Örgütü İskele İlçesi'nde Başkan İlkay Garib

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü İskele İlçesi 17’nci Olağan İlçe Kongresi’ni yaptı ve Başkanlığa İlkay Garib seçildi.
CTP Gençlik Örgütü İskele İlçesi'nde Başkan İlkay Garib

Kongreye CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Gençlik Örgütü ve Parti MYK üyeleri de katıldı.

İlkay Garib başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü İskele İlçesi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Çağla Kömürcügil, Hasan Muhtaronbaşı, Doğukan Kıvılcım Besimler, Arda Kasapoğlu, Fevzi Sarıçizmeli, Süleyman Aral Bozkırlı.

Kongrede, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, MYK Üyesi Bilen Sayılı Bozkırlı, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve CTP İskele İlçesi Başkanlığına seçilen İlkay Garib konuşma yaptı.

Öztörel: Değişimin öncüsü gençler olacak
CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, gençlerin siyasette öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Asıl hedef çözümdür. Bu yüzden hep beraber mücadele vereceğiz. Değişimin vakti gelmiştir ve bu değişimin öncüsü gençler olacaktır” diye konuştu. Öztörel, gençlere yönelik tehdit ve saldırılara karşı duracaklarını da ifade etti.

Sayılı: Yeni yönetim dinamik olacak
CTP MYK Üyesi Bilen Sayılı Bozkırlı, yeni yönetime başarılar dileyerek, “Geleceğin başkanlarını görmek bana gurur veriyor. Yeni yönetimin de önceki yönetimler gibi çok dinamik olacağından hiç şüphem yok” dedi.

Barbaros: Gençlik bu süreci kabul etmeyecek
CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros, “Seçim süreci normalden çok daha önemli. Kıbrıslılığı reddeden bir Cumhurbaşkanı var; gençlik bunu kabul etmeyecek” dedi. Barbaros, federasyon ve barış için mücadeleyi sürdüreceklerini, gençliğin örgütüne inancının tam olduğunu vurguladı.

Garib: Gençliğin sesi sandığa taşınacak
CTP GÖ İskele İlçe Başkanı İlkay Garib, gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklara dikkat çekerek, “Okuyoruz ama iş bulamıyoruz. Kiralara gücümüz yetmiyor, gıda el yakıyor. Arkadaşlarımız çareyi göç etmekte buluyor ama biz buradayız; kendi ülkemizde kalıp mücadele edeceğiz” dedi. Garib, yaklaşan seçimlere işaret ederek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde barışın ve çözümün sesini sandığa taşıyacağız. Halkın iradesiyle Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’na çıkaracağız. Bizim vizyonumuz iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir Kıbrıs’tır” ifadelerini kullandı.

