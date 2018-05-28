  • BIST 105.953
  • Altın 191,743
  • Dolar 4,5885
  • Euro 5,3412
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

CTP Girne adayı Karaman, bölgedeki eğitimcilerle buluştu

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve belediye meclis üyesi adayları, bölgedeki eğitimcilerle buluşmaya devam ediyor.
CTP Girne adayı Karaman, bölgedeki eğitimcilerle buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve belediye meclis üyesi adayları, bölgedeki eğitimcilerle buluşmaya devam ediyor.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz Veli Ortaokulu ile 23 Nisan İlkokulu’nu ziyaret eden Birol Karaman ile belediye meclisi üyesi adayları, mutlu bir Girne için hazırladıkları projeleri eğitimcilerle paylaştı.

“BÜTÇEYİ HALK DENETLEYEBİLECEK”

Girne’nin keşmekeş trafiğinden yakınan eğitimcilere uygulanacak iki alternatif yol projesini anlatan Birol Karaman, göreve gelir gelmez trafik, kanalizasyon ve altyapı konularını ele alacaklarını, bu arada belediyenin sorunlara etkin müdahalesi için kurumsallaşmaya gideceklerini bildirdi.

Okullardan gelen diğer bir şikâyet konusu olan emlak vergilerinin yüzde 15’inin eğitim kurumlarına eşit ve adil olarak verilmemesine değinen Karaman, belediye bütçesinin nereye, ne kadar kullanıldığına ilişkin raporları da kamuoyuna sık sık açıklayacaklarını ve belediye web sitesinde halkın bunları görebileceğini belirtti.

KENTE MEYDAN PROJESİ

Girne’de nefes alacak alan bulunmamasından da şikâyet eden öğretmenlere Zeytinlik ile St. Hilarion arasında yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolu projesini anlatan Birol Karaman, benzer bir projeyi Ozanköy ile Bellapais’a yapacaklarını söyledi.

Kente bir meydan gerektiğini de ifade eden Karaman, bununla ilgili çalışmasını da kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında” konulu konferans düzenlenecek28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:52
  • "MAGEM: "Kent Gençliğinden Habersiz Belediye Başkan Adayı Özür Dilesin "28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:23
  • Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran’da Hala Sultan’a ziyaret düzenleniyor28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:46
  • Trafik kazalarında geçen hafta 19 kişi yaralandı28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:43
  • Meclis Genel Kurulu toplandı28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:41
  • “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”nin başvuru süresi 13 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:27
  • Sosyal sigorta yoklama bildirgelerinin 31 Ağustos’a kadar teslim edilmesi gerekiyor28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:13
  • Girne’de geçen perşembe kendini yaralayan ve apartmandan atlayan Kırgızistanlı Alymbekov dün gece hastanede yaşamını yitirdi28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:12
  • Memleket bu kadar mı sahipsiz kaldı?28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti