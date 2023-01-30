CTP Kadın Örgütü: Cinsiyetler arasındaki eşitsizlik kapatılmadığı sürece şiddet devam edecek

CTP Kadın Örgütü, her üç kadından birinin şiddete maruz bırakıldığı bir coğrafya hâline gelindiğine işaret ederek, cinsiyetler arasındaki eşitsizlik kapatılmadığı sürece, şiddetin devam edeceğine vurgu yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, her üç kadından birinin şiddete maruz bırakıldığı bir coğrafya hâline gelindiğine işaret ederek, cinsiyetler arasındaki eşitsizlik kapatılmadığı sürece, şiddetin devam edeceğine vurgu yaptı.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, şiddetle mücadele edebilmek için yasaların çizdiği yolu takip etmenin şart olduğu belirtilerek, 2011 yılında Meclis’ten onay yasası çıkarılarak mevzuata dâhil edilen İstanbul Sözleşmesi ve 2014 yılında yasalaşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nın (TOCED) önleyici, güçlendirici ve suçların kovuşturulmasına yönelik kurumsal ve yasal anlamda atılması gereken adımların çerçevesini çizdiği ifade edildi.

Bugüne kadar iki noktada başlatılan girişimlerden birinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üzerine asılan TOCED tabelasının altında kaybolduğu iddia edilen açıklamada, 2018 yılında TOCED Yasası gereğince Polis Teşkilatı içerisinde kurulan “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi” tarafından her yıl yayınlanan verilerin şiddetin her yönüyle ciddi bir noktaya vardığını kanıtladığı ifade edildi.

İlk yıllarda sorunsuz faaliyet gösteren şubeye son zamanlarda şikâyet alınmadığı, kadınların ileri işlem yapmaktan vazgeçirilmeye çalışıldığı gibi ciddi eleştiriler gelmeye başlandığı belirtilen açıklamada, “Ülkedeki karanlık iklimin yansıması olması muhtemel aksaklıkların en kısa zamanda giderilmesi" için yetkililer göreve çağrıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Birçok kadından aldığımız şikâyetlere bir yenisi daha eklendi. 6 ay önce gerçekleştiği söylenen tecavüze ilişkin soruşturma başlatılıp, ilgili kişilerden ikisi teminata bağlanmış olmasına rağmen, mevzu hâlâ mahkeme gündemine taşınmadı. Tecavüz zanlısının Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine kaçtığı ortaya çıktı. Ardından şikâyeti engellemeye çalıştığı ve bir nevi tecavüz zanlısının kaçmasına fırsat yarattığı söylenen kişiler polis tarafından tutuklandı. Aradan geçen bunca zamana rağmen zanlıların teminata bağlanmamaları ve mahkemeye çıkarılmamaları, kafalarda soru işareti yarattı. Yasalarımıza göre soruşturması başlatılan bir suçta Başsavcı, Polis Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü işlemlerde nezaret edebilir veya yönlendirebilir veya bu yönde Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli gördüğü talimatı verebilir.”

Açıklamada, adaletin sağlanması adına, "Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler neticesinde Temmuz 2022 tarihinde teminata bağlanan iki kişinin davasının neden hazırlanıp mahkeme gündemine getirilmediği, yurt dışına kaçan ve Güney Kıbrıs'ta yaşayan bir kişinin iadesi için girişim yapılıp yapılmadığı, Başsavcılığın davanın gidişatına yönelik bilgi edinmek maksadıyla verilen dilekçeyi neden almadığı, suça maruz kalan bir kadının sorularına cevap ve davanın getirilmesi için polise neden talimat verilmediği" soruldu.