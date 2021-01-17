CTP Milletvekili Özdenefe: Üst komite’yi de nihayet itibarsızlaştırdınız, tebrikler

İŞTE AÇIKLAMA;

Sn. Başbakan, özetle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını uygulamaya koymayacağız, komite yeniden karar alacak diye açıklama yaptı. Bakanlar Kurulu bu değerlendirmeyi hangi gerekçelere ve verilere dayanarak yaptı? Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ki başkanı bakanlık müsteşarı, keyfi veya dayanaksız kararlar mı almıştı da uygulamaya konmuyor? Durum bu ise Sağlık Bakanı ne yapacak? E peki değil ise, üst komite niye oturup tekrar değerlendirme yapsın? Dün akşamdan bugüne ne değişti ki kararları değişsin?

Değişen şu; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ‘ekonomi’yi de düşünerek karar üretmesi bekleniyor. Ve Sağlık Bakanı da bunu onaylamış ki Başbakanın yanında boy gösteriyor, açıklamaya destek veriyor. Artık ülke ekonomisini de değerlendirerek kararlar üretmesi beklenen komitenin üyeleri kim peki? Yasaya göre ; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Temel Sağlık Hizmetleri dairesi Müdürü, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Klinik Şefi, Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi , Ulusal Odak Noktası Sorumlusu ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi!

Üst komite’yi de nihayet itibarsızlaştırdınız, tebrikler

! Ekonomi bakanı bu akşam bakanlığına kilit vursun bir zahmet. Sağlık Bakanı da istifa etmeyecekse (ki öyle görünüyor) bir daha Pazar Pazar bizleri yormasın. Sn. Başbakan’a bir diyeceğim yok. Bir hafta önce muhalefetten erken seçim tarihi isteyip, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden ve kaos üstüne kaos yaratan bir yapıya başkanlık etmekte ısrar eden birine ne denebilir ki? Hade hepimize geçmiş olsun, iyi pazarlar…