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CTP: Vicdani Ret hakkı en kısa sürede yasalaşacak

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CTP Genel Sekreteri Erdogan Sorakin ve beraberindeki heyet bugün Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi yetkililerini Genel Merkez’de kabul etti.
CTP: Vicdani Ret hakkı en kısa sürede yasalaşacak

CTP Genel Sekreteri Erdogan Sorakin ve beraberindeki heyet bugün Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi yetkililerini Genel Merkez’de kabul etti. Askerlik Yasası değişikliği ile ilgili görüş alış verişinde bulunan heyetler, işbirliği içinde yasanın bir an önce hayata geçmesi konusunda görüş belirtti.

CTP’li heyette MYK üyesi Ürün Solyalı, milletvekili Fazilet Özdenefe ve Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler; Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi heyetinde ise aktivistler Murat Kanatlı, Tuğçe Koruoğlu ve Erman Dolmacı yer aldı.

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