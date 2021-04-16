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CTP:Bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz!

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CTP, demokratik düzenin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargıya müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğini açıkladı.
CTP:Bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz!

CTP, demokratik düzenin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargıya müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğini açıkladı. 

Açıklama şu şekilde:

Bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz!

Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın iki maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn. Fahrettin Altun kabul edilemez açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet görevlisinin son derece ağır ithamlarla KKTC yargısını hedef göstermesi, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına, demokrasisine ve hukuk düzenine açıkça müdahale anlamına gelmektedir.

Partimiz, böyle bir açıklamanın yapılmasını Türkiye ile tesis edilmesi gereken karşılıklı saygıya dayalı ilişkiye büyük bir darbe indirmek anlamına geldiğini düşünmektedir. CTP, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin, halkımızın kendi kurumlarıyla kendini yöneteceği demokratik işleyiş ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşma hedefi ile adada kök salmak olduğuna inanmaktadır.

Her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik düzenin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyecek, kurumlarımızın itibarsızlaştırılması ve işlevsiz hale getirilmesine karşı mücadele etmeyi sürdürmeye devam edeceğiz

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