CTP'den BRT yönetimine uyarı

Cumhuriyetçi Türk Partisi bir açıklama yaparak BRT'yi eleştirdi:

Sansürcü BRT yönetimine uyarı!

Dış müdahalelerle göreve getirilen ülke yönetimi topluma her yönüyle zarar vermeye devam ediyor. Başta Kıbrıs sorununda izlenen yanlış siyaset, ekonomi ve sağlık alanlarında alınan veya alınmayan kararlar ülkemizi koas ortamına sokarken, demokrasi ve özgürlükler anlamında da her gün yeni vukuatlar işleniyor.‘Kamu yayıncı kuruluşu’ konumundaki BRT, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Yasası gereği ‘toplumun sesi’ olması gereken BRT, UBP’li hükümetler döneminde ‘iktidar borazanlığı’ yapmayı sürdürüyor.

Birkaç ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde ‘kamusal yayıncılığın yüz karası’ yayınlara imza atan BRT kurumu, benzer tutumunu bu günlerde de sürdürüyor. Bunun bir örneği de dün (15 Şubat 2021 pazartesi) yaşanmıştır. Mecliste milletvekili sayısı bakımından ikinci sırada olan, yani ana muhalefet görevi üstlenen CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın partili vekiller ve yöneticiler ile beraber düzenlediği basın toplantısı BRT’nin ana haber bülteninde ‘yok’ sayılmıştır.

BRT’nin de muhabir ve kameramanıyla izlediği basın toplantısının haberi, saat 19.00’da yayımlanan BRT ana haberde tek satır yer alamamıştır. Bunun adı açık sansürdür. BRT yöneticileri bir kez daha ana muhalefet CTP’yi sansürlemiştir. BRT kurumu oraya atanmışların değil, toplumun kurumudur. Bu sansürün hesabını BRT yöneticilerini atayanlar ve atanmışlar mutlaka vereceklerdir. Toplumun bağrından çıkan CTP’yi ve siyasi görüşü ne olursa olsun diğer dinamikleri ‘yok saymak’ kimsenin haddine değildir!