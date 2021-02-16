  • BIST 1.571
  • Altın 406,395
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,4157
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

CTP'den BRT yönetimine uyarı

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi bir açıklama yaparak BRT'yi eleştirdi
CTP'den BRT yönetimine uyarı

Cumhuriyetçi Türk Partisi bir açıklama yaparak BRT'yi eleştirdi:

Sansürcü BRT yönetimine uyarı!

Dış müdahalelerle göreve getirilen ülke yönetimi topluma her yönüyle zarar vermeye devam ediyor. Başta Kıbrıs sorununda izlenen yanlış siyaset, ekonomi ve sağlık alanlarında alınan veya alınmayan kararlar ülkemizi koas ortamına sokarken, demokrasi ve özgürlükler anlamında da her gün yeni vukuatlar işleniyor.‘Kamu yayıncı kuruluşu’ konumundaki BRT, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Yasası gereği ‘toplumun sesi’ olması gereken BRT, UBP’li hükümetler döneminde ‘iktidar borazanlığı’ yapmayı sürdürüyor.

Birkaç ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde ‘kamusal yayıncılığın yüz karası’ yayınlara imza atan BRT kurumu, benzer tutumunu bu günlerde de sürdürüyor. Bunun bir örneği de dün (15 Şubat 2021 pazartesi) yaşanmıştır. Mecliste milletvekili sayısı bakımından ikinci sırada olan, yani ana muhalefet görevi üstlenen CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın partili vekiller ve yöneticiler ile beraber düzenlediği basın toplantısı BRT’nin ana haber bülteninde ‘yok’ sayılmıştır.

BRT’nin de muhabir ve kameramanıyla izlediği basın toplantısının haberi, saat 19.00’da yayımlanan BRT ana haberde tek satır yer alamamıştır. Bunun adı açık sansürdür. BRT yöneticileri bir kez daha ana muhalefet CTP’yi sansürlemiştir. BRT kurumu oraya atanmışların değil, toplumun kurumudur. Bu sansürün hesabını BRT yöneticilerini atayanlar ve atanmışlar mutlaka vereceklerdir. Toplumun bağrından çıkan CTP’yi ve siyasi görüşü ne olursa olsun diğer dinamikleri ‘yok saymak’ kimsenin haddine değildir!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dedikodu yaptı diye abisinin kızını darp etti16 Şubat 2021 Salı 12:05
  • Kadına Şiddet Zanlısı Tutuksuz Yargılanacak!16 Şubat 2021 Salı 12:01
  • Evinde ve arabasında uyuşturucu bulunmuştu.Mahkemeye çıkarıldı16 Şubat 2021 Salı 11:56
  • Bakanlar Kurulu toplandı16 Şubat 2021 Salı 11:55
  • Koronavirüs Sürecinde “Tele Sağlık Platformu” Hayata Geçirildi16 Şubat 2021 Salı 11:43
  • İşte KKTC'de Covid-19 salgın raporu!16 Şubat 2021 Salı 11:15
  • Üniversite Öğrencilerinin Gelmesi İçin Yarından İtibaren Ek Seferler Başlıyor16 Şubat 2021 Salı 10:39
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor16 Şubat 2021 Salı 10:24
  • Saner: “Kredilerin yapılandırılmasında sorun yaşanmayacak”16 Şubat 2021 Salı 10:23
  • 20 kişi yasakları ihlal etti!16 Şubat 2021 Salı 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti