CTP'li Şahali: Memleketin haline bakar mısınız!

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Yılmabaşar hükümeti topa tuttu. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Şahali Başbakan'ın çocuklar gibi şen Ankara için bavul yaptığını söyledi.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

İşte açıklama;

Memleketin haline bakar mısınız!

Ekonomi bakanı, tüm sektörler can çekişirken bankalarda kredi verecek para kalmadığını söylüyor.

Kalkınma Bankası'nın başına, bir başka kamu bankasının başındayken görevini kötüye kullanıp zarara uğratan bir yönetim kurulu başkanı atanıyor ve batırma operasyonu kaldığı yerden devam ediyor.

Başbakan, çocuklar gibi şen Ankara için bavul yapıyor.

Vicdansız dedik olmadı.

Arsız dedik olmadı.

Görgüsüz dedik olmadı.

Efendiler!

Siz, halk eğlensin diye sirkte "amuser" değilsiniz.

Üstünde tepindiğiniz devlettir, halkın bugünüdür, yarınıdır!