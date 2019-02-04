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CTP'liler Güzelyurt esnafını ziyaret etti: "Halk, hükümete güveniyor"

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri hafta sonu Güzelyurt çarşısını gezerek esnaf ile bir araya geldi.
CTP'liler Güzelyurt esnafını ziyaret etti: "Halk, hükümete güveniyor"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, CTP milletvekilleri Armağan Candan ile Salahi Şahiner ve Parti yetkililerinden oluşan CTP’li heyet, Güzelyurt esnafı ve yurttaşından yoğun ilgi gördü.

CTP heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden yurttaşlar, hükümet icraatlarıyla ilgili sorular sorarak, sorunlarını bildirdi.

HÜKÜMET İCRAATLARI TAKDİR TOPLADI

Erhürman Hükümetinin bölgeye dönük sağlık hizmetlerinin, Kalkanlı Yaşam Evi’nin hayata geçmesinin, Güzelyurt-Lefke yolunun, sulama sistemlerinin geliştirilmesinin ve biyoteknik laboratuvarının açılması gibi icraatlarının, Güzelyurt insanını çok memnun ettiğini, moral verdiğini ifade eden yurttaşlar, hükümete büyük güven duyduklarını dile getirdi.

CTP heyet üyeleri ise yaptıkları konuşmalarda halk için her türlü çabayı ortaya koyduklarını, temiz ve adil yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.   

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