Çukur’dan etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Tokat’ta, Çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi. Aile torunlarına da ‘Yamaç' adını vermeye hazırlanıyor.

Samyeli Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki servis şoförü Mehmet Koçovalı, bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran ‘Koçovalı' ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce ‘Verir' olan soyadını, 'Koçovalı' olarak değiştiren aile torunlarına da ‘Yamaç' adını vermeye hazırlanıyor.

Oğlunun kendini arayarak nüfus idaresine çağırarak sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, "Çukur dizisini ailecek çok seviyor ve izliyoruz. Ondan etkilenmiş oğlum. Beni de nüfus idaresine çağırdılar, imza attım soyadımız değişti. Soyadımızın değiştiğini duyanlar şaşırıyor" dedi.

TORUNUNA ‘YAMAÇ' İSMİNİ VERECEK

Koçovalı, oğlunun dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yeni doğacak bir çocuğu var. Adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olarak koymayı düşünüyor. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.