Cumhurbaşkan Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve dernek yönetimini kabul ederek görüştü.



Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, muhtarların, yerel yönetimlerin en değerli unsurlarından biri olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların halk tarafından seçilen, halkla en yakın temas halinde ve kamuoyunun nabzını tutan insanlar olduklarını kaydetti.



“MUHTARLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ÖNEMLİ”



Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin, kendisine verdiği destekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı, muhtarların her türlü konudaki görüş ve önerilerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.



“KIBRIS TÜRKÜ EGEMENLİĞİNDEN VE KENDİ KENDİNİ YÖNETME HAKKINDAN VAZGEÇEMEZ”



Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili halkın iradesinin Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngördüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu noktada Anavatan Türkiye’yle eylem ve fikir birlikteliği olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden ve kendi kendini yönetme hakkından vazgeçemeyeceğine vurgu yaptı. Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bölgedeki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.



“YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNGÖREN BİR ÇÖZÜM İÇİN YAPICI TUTUMUMUZ SÜRECEKTİR"



Cumhurbaşkanı, Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayriresmi görüşmede Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir çözüm için yapıcı tutumunu sürdüreceğine dikkat çekti.



Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan bir antlaşma olamayacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizerek, bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olduğunu söyledi.



“YAMA OLAMAYIZ”

Kıbrıs Türkü’nün Rum tarafına yama olamayacağını, bunun dünya diliyle yabancı tüm muhataplara aktarıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit iki ortağından biri olan Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi egemenliği altında, kendi devletinde, özgürce yaşaması; en insani ve demokratik hakkı olduğuna dikkat çekti.



MUHTARLARDAN TAM DESTEK

Gazimağusa Muhtarlar Derneği yetkilileri de kabulde yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki duruşuna tam destek vererek Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede başarılar diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.