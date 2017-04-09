 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı: "üniter değil, federal çözüm"

»
Cumhurbaşkanı Akıncı: "üniter değil, federal çözüm"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akdeniz Köyü Muhtarlığı ve Lapta Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Eko Gün Ayrelli Festivali’nde konuştu...

11 Nisan Salı günü başlayacak yeni dönemde, müzakere masasında tek taraflı adımlar atmalarının kimse tarafından beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir. Bu yol ancak birlikte yürünürse bizi çözüme ulaştırır” dedi.

 Cumhurbaşkanı Akıncı, 11 Nisan’da iyi niyetle başlayacakları yeni müzakere döneminde, çözüm için aynı kararlık ve iradeyi güneydeki sorumluların da göstermesinin gerekli olduğunu ifade etti.

 Yeni dönemde BM’ye de önemli görev düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hem iki taraf, hem de 3 garantör arasında çok ciddi bir mekik diplomasi yürütülmelidir. Hakemlik ve yazılı resmi öneri istemiyoruz. Köprü kurucu düşünce ve öneri istiyoruz. BM yetkilileri tarafsız kalıp eşitliği gözeterek yardımcı olacak anlayışlar geliştirebilirler” dedi.

 Nisan ve Mayıs aylarında bir çerçeveyi ortaya çıkarabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çerçeve ortaya çıkarsa içini doldurmak daha kolay hale gelebilecektir” dedi.

 FEDERAL FELSEFEYE BAĞLILIK

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak, 11 Nisan’da başlayacak yeni dönemde iyi niyetle ve iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde adımlar atılacağını belirtti ve Rum tarafının da yeni dönemde müzakerelere federalizmin temel felsefesine bağlı kalarak gelmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gerçekçi ve makul olacağız. Diğer toplum da aynı şekilde yaklaşması durumunda bunun bir anlamı olacak. Gerçekçilik, temkinli olmayı da içerir. Kıbrıs Türk Halkı, tüm yaşadıklarından temkinli olmayı da öğrendi. Sıfır asker sıfır garanti yaklaşımı gerekçi ve makul değil. Bir çözümün başarısı için gerçekçi, makul ve temkinli olunmalı, biz tüm bunları dikkate alıyoruz” dedi.

 GELECEK, GEŞMİŞİN KAVRAMLARI ÜZERİNE KURULAMAZ

 “Geleceği geçmişin kavramlarıyla kuramayız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı enosis, taksim ve ilhak yaklaşımlarının geçmişe ve Soğuk Savaş dönemlerine ait olduğunu belirterek, “Geleceği barış kavramı ve federal kültürle kurabiliriz. Çözümü geçmişe ait kavram ve yaklaşımlarla yapamayacağımız gibi, azınlık çoğunluk kavramlarıyla da yapamayız. Federal anlayışta azınlık çoğunluk kavramı yoktur siyasal eşitlik vardır” dedi.

 ÜNİTER DEĞİL FEDERAL ÇÖZÜM

“Biz çoğunluk, siz azınlıksınız bizim dediğimiz olacak anlayışına federal anlayışta yer yoktur. Basit çoğunlukla karar alınan üniter bir devletten bahsetmiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasal eşitliğin her kurumda sayısal eşitlik anlamına gelmediğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Önemli federal organlarda sayıca da eşit olacağız. Senato’da 20-20 eşit olacağız. Alt mecliste nüfus oranına göre olacak. Ama alt mecliste alınan her karar sayısal eşitliğin olacağı üst meclisten geçmeden uygulanamayacak. Federal yargıda 4-4 eşitlik olacak. Federal Mahkeme Başkanlığı her yıl dönüşümlü olacak”.

 DOĞAL GAZ KAZILARI

Güney Kıbrıs yetkililerinin Temmuz’un ilk haftalarında doğal gaz kazılarının başlayacağını açıkladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer çözüm olmadan, kazılar başlarsa, işbirliği yapabileceğimiz o yerde yeni gerginlikler, yeni zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Bize yeni gerginlikler ve yeni çatışma alanları değil, işbirliği ve zenginliklerden ortaklaşa yararlanmak istiyoruz. Bunun için de çözüm gereklidir” dedi.

 ÇÖZÜM ÇERÇEVESİ

Akdeniz Köyü Muhtarlığı ve Lapta Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Eko Gün Ayrelli Festivali’nde yaptığı konuşmada federal kültürün her iki toplumda tartışılıp anlaşılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki yıl Şubat ayında yapılacak seçim kampanyasının şimdiden başladığının herkes tarafından bilindiğini anımsattı.

 Cumhurbaşkanı, “Nisan ve Mayıs ayları çok önemli iki ay olarak önümüzde duruyor. Bu iki ay içinde bir çerçeveyi ortaya çıkarabilmek mümkündür. Çerçeve ortaya çıkarsa içini doldurmak daha kolay hale gelebilecektir” dedi.

BM ANLAYIŞLAR GELİŞTİRMELİ

BM’ye önümüzdeki 2 ayda çok ciddi görev düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hem iki taraf hem de 3 garantör arasında çok ciddi bir mekik diplomasi yürütülmelidir. Hakemlik ve yazılı resmi öneri istemiyoruz. Köprü kurucu düşünce ve öneri istiyoruz. BM yetkilileri tarafsız kalarak, taraflardan birine yaslanmadan, eşitliği gözeterek yardımcı olacak anlayışlar geliştirebilirler” dedi.

 BM Genel Sekreteri António Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmelerine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “uluslararası camiada Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu yaklaşıma anlayış vardır. Sayın Genel Sekreter’in tavrı da aynen böyledir Bu önümüzdeki iki ayın önemi tüm taraflarca anlaşılmıştır. Kalkınma ve gelişme, barış ve huzur içinde bir o kadar daha ileriye gidecektir” dedi.

 2004 yılında Kıbrıs Türk Halkı’nın %65 evet demesine rağmen AB dışında kaldığını, %75 hayır diyen Kıbrıs Rum tarafının ise tek başına AB üyesi olduğunu ve bunun dünyada örneği olmayan bir haksızlık olarak ortada durduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu haksızlığın da bertaraf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

 KARAR BERTARAF EDİLDİ

Salı günüden itibaren yeni bir dönem başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişte kalması gereken 67 yıl önceki enosis plebisitinin ırkçı ve faşist ELAM tarafından gündeme getirilerek okullarda kutlanması kararına Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak karşı çıkmasının önemine işaret etti.

 Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum tarafında da bu kararın yanlışlığını gören azımsanmayacak sayıda kişi ve kurum da bu yanlışın altını çizdiler. Geçtiğimiz gün Rum Meclisi’nin iki büyük partisi bir adım atarak bu yanlışı bertaraf ettiler. Nasıl ki yanlışı gördük ve gösterdik, atılan bu doğru adımı görmek ve göstermek de gerekir” şeklinde konuştu.

 

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DİKO Başkanı; Akıncı yasası geçti, şantaja boyun eğdiler!07 Nisan 2017 Cuma 13:25
  • Türkeş: "Nikotin kriziyse tedavi olsun, rüzgârdan çarptıysa da bunu biz bilelim”07 Nisan 2017 Cuma 09:29
  • Akıncı: "Yeni bir yola girileceğini şimdiden öngörmeliyiz”06 Nisan 2017 Perşembe 18:53
  • Ertuğruloğlu KKTC'yi tanıtmak istiyor fakat güvenmiyor: " Anavatan ile istişare etmeliyiz, Anavatanımızın desteği olmadan başarılı olamayız”06 Nisan 2017 Perşembe 12:35
  • Olası bir çözümün ertesi günü Euro'ya geçiyoruz06 Nisan 2017 Perşembe 09:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Cohen ile görüştü05 Nisan 2017 Çarşamba 18:36
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Juncker ile görüşecek05 Nisan 2017 Çarşamba 09:57
  • Akıncı: “Yeni Başlangıcı, Önümüzdeki Gelişmeler Mümkün Kılacak”04 Nisan 2017 Salı 18:20
  • Eidie, taraflar 11 Nisan'da yeniden başlamak için mutabık04 Nisan 2017 Salı 18:07
  • Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs için telefon diplomasisi04 Nisan 2017 Salı 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti