Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Vashington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu kaydetti.

İki lider BM Zirvesi marjında New York'ta görüşülen konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fransa ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Gazze’de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim.

Gazze’de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi.

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükûmetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim.

"Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık"

Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık.

Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

