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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman İle Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSuudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

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