  • BIST 1.469
  • Altın 423,370
  • Dolar 7,4735
  • Euro 9,0526
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA6179 test yapıldı,17'si  yerel 21 pozitif vaka

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Hocalı Katliamı mesajı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı Katliamı’nın 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Hocalı Katliamı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı Katliamı’nın 29. yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında; “Ermenistan silahlı güçleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine yönelik saldırılarda gerçekleşen vahşetin ve soykırımın 29’uncu yıl dönümündeyiz. İnsanlık ve dünya tarihinde kara bir leke olarak yer alan Hocalı katliamında aralarında yaşlıların, kadınların ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz Ermeni güçleri tarafından vahşice katledilirken, yüzlercesi kaçırılmış, binlercesi de esir alınmıştı.

Kaçırılan Azerbaycanlı kardeşlerimizden de bugüne kadar haber alınamamıştır. Aradan yıllar geçse de unutulamayacak olan bu katliamı yeniden lanetler, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına kardeş Azerbaycan halkına bir kez daha başsağlığı diler, bu katliamda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Kardeş Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ konusundaki haklı ve mukaddes davasında başarıya ulaşacağına yürekten inanırken, Dağlık Karabağ harekatında şehit düşenleri de bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kardeş Azerbaycan halkına en içten ve en samimi duygularımla Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve birlikteliğini iletirim.”dedi 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran hakkında işlem yapıldı26 Şubat 2021 Cuma 15:10
  • KITSAB:''Şiddetle kınıyoruz''26 Şubat 2021 Cuma 15:02
  • KAMU-SEN Pazartesi Uyarı Grevi Yapacak26 Şubat 2021 Cuma 14:58
  • Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden ödenek duyurusu26 Şubat 2021 Cuma 14:57
  • Pozitif vaka tespit edilen Metropol Market PCR test sonuçlarını duyurdu26 Şubat 2021 Cuma 14:55
  • Gıda yardımı başvuruları durduruldu!26 Şubat 2021 Cuma 14:51
  • Dikkat! 27-28 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar Açık Olacak Yerler26 Şubat 2021 Cuma 14:19
  • Jane Holl Lute, 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek26 Şubat 2021 Cuma 14:01
  • Gönyeli Alt Geçidi hafta sonu trafiğe kapalı olacak26 Şubat 2021 Cuma 13:56
  • Çavuşoğlu: Yem tedariğinin bitmesinin ardından gemi bugün bölgeden ayrılacak26 Şubat 2021 Cuma 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti