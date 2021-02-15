Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:"Egemen eşitlikten vazgeçilmez"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in açıklamalarına tepki göstredi.

Yazılı açıklama yapan Tatar, "Egemen eşitlikten vazgeçilmez" vurgusu yaptı.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti

Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeki yerini korurken, Rum tarafının tahrikleri de yoğunlaşarak devam ediyor. “Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasını ve Türk askerinin Kıbrıs’tan uzaklaştırılmasını” talep eden Rum tarafı, bizim için vazgeçilemez kırmızı çizgilerimizden olan egemen eşitliğin kabul edilemeyeceğini bir kez daha açıklamıştır.

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis bu açıklamayı yaparken “Türk tarafının egemen eşitlik talebi memleketin sonu olacaktır” ifadesini kullanıp, Rum zihniyetinin değişmediğini ve asla değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Mavroyannis’in kullandığı “memleket” ifadesine göre Kıbrıs’ın tek sahibi ve efendisi sadece Rumlardır ve Kıbrıs Türk halkı azınlıktır. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de bugüne kadar yaptığı pek çok açıklamada “Kıbrıs Türkleri azınlıktır, azınlıkların da egemenlik ve siyasi eşitlik hakları yoktur” diyerek köhnemiş, ırkçı ve hakimiyetçi Rum zihniyetini gözler önüne sermiştir.

Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki; Türkiye’nin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, egemenliğimiz ve siyasi eşitliğimiz bizim kırmızı çizgilerimizdir ve bunlardan asla vazgeçilemez. Çünkü bunlardan vazgeçmek demek, Rum boyunduruğu altına girmeyi kabul etmektir.

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak uzun yıllardan beri devam eden müzakere süreçleri ile Mont Pelerin ve Crans Montana görüşmeleri de Rum tarafının köhnemiş zihniyeti ve olumsuz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalırken, federasyona dayalı çözüm modelinin tükendiği ortaya çıkmış, Kıbrıs ve bölgenin yararına yönelik olarak da yan yana yaşayan, eşit haklara sahip, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Bu çözüm modeli de bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi olan Türkiye tarafından da desteklenmektedir. Egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli uluslararası alanda da destek bulurken, Rum tarafı bilinçli ve sistematik bir şekilde kabul edilemez taleplerde ve tahriklerde bulunarak gerginliği tırmandırmaktadır.

Temennimiz egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm modelinin hayata geçirilmesidir. Rum tarafın tüm tahriklerine rağmen, bu yolda uğraşlarımız devam edecek ve geri adım atmayacağız.