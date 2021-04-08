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Cumhurbaşkanı Tatar bugün Wendy Morton ile görüşecek

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Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 görüşmesi öncesi ülkemizdeki diplomasi trafiği hız kazandı..
Cumhurbaşkanı Tatar bugün Wendy Morton ile görüşecek

Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 görüşmesi öncesi ülkemizdeki diplomasi trafiği hız kazandı..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 11.00’de Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’u makamında kabul edeceğini duyurdu…

Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede Mortona’a Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısında masaya koyacağı egemen eşit ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin iş birliğine dayalı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik vizyonunu aktaracağını kaydetti…

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Morton ile KKTC ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri de ele alacağını belirten Doğruyol, görüşmede Brexit’le birlikte ortaya çıkan yeni durumun değerlendirileceğini de kaydetti… 

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