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Cumhurbaşkanı Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi ve tecrübelerinin KKTC’de yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi Başkanı Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi koşullarına rağmen farklı sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, halkla temas ve özellikle gençlere sahip çıkma adına yapılan tüm etkinlikleri önemsediğine işaret ederek; “Kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve ülkemizde hayırlı işler yapabilmeleri için gençlere sahip çıkmamız gerekir. Onlarla birlikte farklı projeler yürüterek ülkemiz geleceğinin milli şuur çerçevesinde daha güzel günlere ulaşması adına çalışmalar içerisinde olmamız gerekir” dedi.

Mücadele yıllarından bu yana, öğretmenlerin eğitim alanında ortaya koyduğu çabanın önemine dikkat çektiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde güçlü yapı ve iradenin önemine değinerek fedakar öğretmenlerimizin süreçteki rolünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi ve tecrübelerinin KKTC’de yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığını belirtti. Pandemi döneminde yapılan yardımlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, insanların devlete olan güvenini artırabilmenin önemini dile getirdi. Daha güçlü bir yapının devamının sağlanması için iş birliği ile yürütülen çalışmaların önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile kardeşlik duygularının ve temasların ileriye taşınmasını sağlayan her türlü çalışmaya destek verdiğini sözlerine ekledi.

DURSUN

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ise, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın Kıbrıs Türk gençliğine verdiği öneme değinerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın, başbakanlık döneminde de Türkiye Yeşilay Derneği’ne verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gençleri bağımlılıklardan kurtarmanın aslında bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu dile getiren Dursun, Cumhurbaşkanı Tatar’a bu konuda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler ve İletişim Danışmanı Vehbi Zeki Serter de hazır bulundu.

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